Бывший государственный служащий из Тюмени, а в настоящем известный блогер Петр Плосков пообщался на своем YouTube-канале с российской порнозвездой Евой Элфи на интимные темы.

«Сегодня в студии шоу “Петя любит выпить” актриса фильмов для взрослых Eva Elfie. Но Ева – невероятно образованный и невероятно интересный человек, который готов общаться даже на самые откровенные темы. Поэтому вы узнаете множество фактов про работу в индустрии для взрослых. Где Ева Элфи снималась до взлета своей карьеры? Как реагирует муж на съемки в интимных сценах?», – написал в описании к опубликованному ролику блогер.

Известная во всем мире российская порноактриса Ева Элфи в беседе с Петром Плосковым рассказала о закулисье съемок эротического контента фильма для взрослых. При этом девушка рассказала на какие хитрости идут актеры порно-роликов, чтобы выполнять свою работу. Ева поделилась с ведущим своей мечтой – снять порнографический фильм в Лувре или Эйфелевой башне.