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ВС РФ стремительно атакуют Авдеевку, ведя настоящую битву на истощение. Украинские ойска отчаянно отбиваются, но даже они сами понимают, что это сражение будет проиграно, пишет немецкое издание Bild.

Обозреватель Юлиан Репке, публикацию которого перевел портал Ura.ru, поясняет, что распределение сил на Авдеевском направлении не в пользу ВСУ. Даже если потери ВС РФ превысят украинские, Киеву все равно не удержать один из важнейших стратегических населенных пунктов Донбасса.

При этом Авдеевка – не единственное направление, на котором российские войска перешли в наступление. Они также продвигаются вперед под Артемовском и Купянском, уверенно отбиваются под Вербовым и Работино, нанося противнику серьезные потери.

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