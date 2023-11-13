Сотрудники «Уральских авиалиний» в аэропорту Санкт-Петербурга не хотели пропускать на борт самолета беременную пассажирку и ее жениха из-за опоздания. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU.

Диана и Андрей из Екатеринбурга решили провести двухдневный мини-отпуск в Санкт-Петербурге. Однако обратный рейс U6-571 в Екатеринбург был задержан «Уральскими авиалиниями» на 3,5 часа.

«Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было 2-3 минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула на нас: “Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена”», – сообщила Диана.

Примечательно, что другой сотрудник авиакомпании уже пробил билет пассажирки и готов был пропустить ее на борт. Однако после резкой реакции жениха, работник «Уральских авиалиний» попросил не командовать и заявил, что вызовет сотрудников полиции.