Сотрудники «Уральских авиалиний» в аэропорту Санкт-Петербурга не хотели пропускать на борт самолета беременную пассажирку и ее жениха из-за опоздания. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU.
Диана и Андрей из Екатеринбурга решили провести двухдневный мини-отпуск в Санкт-Петербурге. Однако обратный рейс U6-571 в Екатеринбург был задержан «Уральскими авиалиниями» на 3,5 часа.
«Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было 2-3 минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула на нас: “Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена”», – сообщила Диана.
Примечательно, что другой сотрудник авиакомпании уже пробил билет пассажирки и готов был пропустить ее на борт. Однако после резкой реакции жениха, работник «Уральских авиалиний» попросил не командовать и заявил, что вызовет сотрудников полиции.
«Я на третьем месяце беременности, мне нельзя нервничать, о чем я им обоим сказала. После этого они меня пропустили, а вот мужчину моего собирались выгнать. Когда женщина увидела, что их снимают, сказала, что пустит его, только если он удалит видео. Более чем за 100 перелетов в моей жизни я такого хамства еще не видела, компания лишилась двух клиентов», – резюмировала Диана.