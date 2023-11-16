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Телеграм-канал Baza рассказал о смерти командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и ПВО РФ Владимира Свиридова. Его и жену Татьяну обнаружили мертвыми в собственном доме в Ставропольском крае.

По предварительной информации, супруги скончались при загадочных обстоятельствах примерно 8 ноября. Их тела были обнаружены 15 числа днем.

В доме бывшего командующего уже побывали представители газовой службы. С применением специального оборудования они провели обследование, но не обнаружили в жилище превышение нормы концентрации в воздухе опасных для жизни и вредных веществ.

Генерал-лейтенант Свиридов занимал пост командующего 6-й армии ВВС и ПВО России на протяжении 4 лет – с 2005 по 2009 годы.

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