Телеграм-канал Baza рассказал о смерти командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и ПВО РФ Владимира Свиридова. Его и жену Татьяну обнаружили мертвыми в собственном доме в Ставропольском крае.

По предварительной информации, супруги скончались при загадочных обстоятельствах примерно 8 ноября. Их тела были обнаружены 15 числа днем.

В доме бывшего командующего уже побывали представители газовой службы. С применением специального оборудования они провели обследование, но не обнаружили в жилище превышение нормы концентрации в воздухе опасных для жизни и вредных веществ.

Генерал-лейтенант Свиридов занимал пост командующего 6-й армии ВВС и ПВО России на протяжении 4 лет – с 2005 по 2009 годы.