В список самых живописных железнодорожных маршрутов Российской Федерации, по мнению экспертов «Яндекс.Путешествия», вошли такие направления как маршрут «Жемчужина Кавказа», Байкало-Амурская магистраль и путь через Гуамское ущелье. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Семидневное туристическое путешествие на поезде «Жемчужина Кавказа» предлагает всем желающим посетить такие живописные места России, как Волгоград, Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу.

Следующий из Москвы состав идет по собственной программе. При этом пассажиры могут наблюдать из окон вагонов и на специальных остановках пейзажи Каспийского моря, Сулакский каньон Дагестана, горные пейзажи Чеченской Республики, Эльбрус, Нарзанную Галерею и один из старейших городов страны – Дербент.

Байкало-Амурская магистраль проложена через захватывающие пейзажи хвойных и таежных лесов, горы, амурскую равнину, а также крупные реки Сибири – Лену и Ангару. При этом одна из самых живописных частей маршрута проходит вдоль одного из старейших и самых глубоких озер в мире – Байкал.

Еще один железнодорожный маршрут в России с захватывающими видами – это узкоколейка в Гуамском ущелье. Туристы могут насладиться впечатляющим пейзажем ущелья проехав по двухкилометровому маршруту на небольшом узкоколейном поезде от окраин поселка Гуамка до станции «Урочище Монахово».