Уже через три часа после встречи с Си Цзиньпином и конференции, на которой было заявлено о «светлом будущем» в отношениях двух стран, президент США Джо Байден снова назвал китайского лидера «диктатором».

Он заявил, что управление страной и правительство Китая отличаются от американских. Именно поэтому Си Цзиньпин является «диктатором».

«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», – цитирует Байдена агентство ТАСС.

При этом он добавил, что такие заявления о председателе КНР никак не повлияют на тот прогресс, которого уже удалось достичь в отношениях между двумя государствами.