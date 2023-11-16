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Уже через три часа после встречи с Си Цзиньпином и конференции, на которой было заявлено о «светлом будущем» в отношениях двух стран, президент США Джо Байден снова назвал китайского лидера «диктатором».

Он заявил, что управление страной и правительство Китая отличаются от американских. Именно поэтому Си Цзиньпин является «диктатором».

«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», – цитирует Байдена агентство ТАСС.

При этом он добавил, что такие заявления о председателе КНР никак не повлияют на тот прогресс, которого уже удалось достичь в отношениях между двумя государствами.

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