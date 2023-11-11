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Американский президент Джо Байден запланировал с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином провести «жесткие» переговоры по вопросам, касающихся американо-китайских отношений. Также глава США планирует затронуть темы взаимоотношения Пекина, Тегерана и Москвы, и роли КНР в конфликте на Украине. Такую информацию опубликовало издание Politico, ссылаясь на американских чиновников.

Собеседник издания сообщил, что Байден рассчитывает убедить Си Цзиньпина оказать влияние на Иран. Американскому лидеру необходимо, чтобы Тегеран отказался от подготовки к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен в случае любой провокации со стороны Тегерана незамедлительно ответить.

Президент США планирует обсудить с председателем КНР эпидемию передозировок опиодами в США и роли Пекина в ней. Ранее американские власти выставили претензии Китаю из-за отсутствия ожесточенного контроля над производством запрещенных препаратов, попадающих в картели в Мексике, а оттуда в США.

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