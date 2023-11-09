Президент США Джо Байден не собирается подписывать законопроект о военной поддержке Израиля, в котором не будет упомянута помощь Украине. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря главы государства Оливия Далтон, передает ТАСС.

В настоящий момент сложно что-либо прогнозировать, так как неизвестно, как именно будет выглядеть этот законопроект. Однако «мы не оставили никаких неопределенностей в отношении нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов», заявила Далтон.

Также она добавила, что Белый дом четко дал Конгрессу понять – законопроект о помощи Израилю, оставляющий без военной поддержки Киев принят президентом не будет.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о давлении администрации Байдена на Конгресс и на представителей Республиканской партии. Белый дом требует одобрить отправку военной помощи не только Израилю, но и Украине.