Шоумен Стас Барецкий продолжает развивать тему вероятного развода Аллы Пугачевой со своим супругом. Он заявляет, что Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) не подходит Примадонне по складу характера.

По словам Барецкого, Галкин устроил настоящую истерику жене, которая 2 ноября приехала в Россию. Это далеко не первый такой эпизод, юморист якобы регулярно ссорится с Пугачевой. Много скандалов возникает у них на почве ревности.

Барецкий заявляет, что не против занять место Галкина рядом с Пугачевой, так как достоин ее гораздо больше, чем юморист.

«Московский комсомолец» пишет, что Барецкий полностью отдает себе отчет в том, что говорит и не опасается судебного преследования со стороны Галкина или Аллы Борисовны.