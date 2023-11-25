Семья военнослужащего ВС РФ, получившего смертельное ранение в зоне спецоперации на Украине, заявила о краже с его банковской карты 1.2 миллионов рублей. Близкие военного узнали о пропаже огромной суммы «боевых», перечисленных за участие в военных действий, только после его смерти. Об этом сообщает ИА “Регнум“.

Отмечается, что родственники погибшего бойца СВО Андрея Мозгового обратились в банк «ВТБ», но им было отказано в поиске пропавших денег. По словам сестры погибшего военнослужащего, она обращалась в банк с целью блокировки его карты, когда он находился в коме. В банке им отказали, заявив, что заблокировать карту может владелец только самостоятельно. Но когда боец скончался, на счету вовсе не оказалось средств.

По словам женщины, когда ее брата привезли в больницу, при нем не было ни документов, ни телефона, ни банковской карты. После его смерти родственники смогли получить выписку из банка, согласно которой выяснилось, что деньги с его карты были списаны с 1 октября по 14 ноября, причем последнее списание крупной суммы уже было после смерти бойца.

По факту кражи средств с карты Андрея Мозговового, бойца СВО, полицией города Таштагола Кемеровской области заведено уголовное дело.