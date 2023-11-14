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После финального трейлера картины «Брат 3» фильм стоит называть «при чем тут БРАТ» или «не брат ты мне 3», зло заявил основатель канала BadComedian, кинокритик Евгений Баженов. Он написал у себя в Telegram, что трейлер смотреть не стоит, как и само продолжение франшизы.

Баженов обрушил лавину критики на трейлер и заявил, что от фильма, который вот-вот выйдет в прокат, перевернулись бы в гробу и исполнитель главной роли в первых двух частях «Брата» Сергей Бодров, и режиссер Алексей Балабанов.

По мнению BadComedian, вместо просмотра нового фильма лучше найти запись концерта в «Олимпийском» с музыкой из первых двух частей и посмотреть ее.

«После трейлера кажется логичнее называть кино (?): «не брат ты мне 3», «при чем тут БРАТ», «шизофазия 3 степени», «ого, сняли на фильтр из снэпчата 3», — высказал свою позицию Евгений Баженов.

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