Ученые из Университета Иннополис и Московского физико-технического института (МФТИ) написали лучшую статью по искусственному интеллекту (ИИ) и выиграли премию в размере 1 миллиона рублей от Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Лучшая научная статья в сборнике международной конференции “Путешествие в мир искусственного интеллекта” (AI Journey 2023) удостоена денежной премии в размере 1 млн рублей. Такую награду получила группа исследователей из Университета Иннополис и МФТИ в составе Михаила Рудакова, Александра Безносикова, Ярослава Холодова и Александра Гасникова, подавших свою статью “Техники сжатия активаций слоёв и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта”», – написано в пресс-релизе Сбера.

Всего на конкурс было отправлено 270 заявок из разных стран мира. Статьи были написаны на самые актуальные темы в области ИИ, включая сильный искусственный интеллект, большие языковые модели, генеративно-состязательные сети и компьютерное зрение. В финал попало 38 статей, которые будут опубликованы в спецвыпуске научного журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления».