Несмотря на рост заработной платы в России позволить себе приобрести новый автомобиль из салона может далеко не каждый гражданин. Портал «Комсомольская правда» провел опрос, результаты которого показали, что 44% процента россиян не могут позволить себе купить новую машину.

Показательно, что еще 32% опрошенных граждан и вовсе предпочитают передвигаться на общественном транспорте, поэтому даже не рассматривают вопрос с приобретением личного автомобиля. Данная категория граждан отмечает, что намного проще пользоваться услугами общественного транспорта, чем разбираться в тонкостях технического обслуживания авто и стоять по нескольку часов в пробке ежедневно.

Всего в опросе приняло участие немногим более 5 тысяч граждан. При этом 14% россиян заявили, что могут позволить себе покупку автомобиля только обратившись в банк за кредитом. 7% опрошенных граждан заявили, что в случае продажи своего автомобиля могут позволить себе новый автомобиль классом ниже. И только 2% россиян признались, что регулярно откладывают средства с зарплаты, чтобы в будущем приобрести новый авто.