Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Черный Rolls Royce, принадлежащий Алле Пугачевой, был замечен в Твери. Как сообщает Телеграм-канал Shot, по всей вероятности, Примадонна направляется в Санкт-Петербург.

Отметим, что автомобиль артистки был замечен днем на въезде в Тверь со стороны российской столицы через 2 часа, как она выехала из своего особняка в деревне Грязь. По информации ТГ, по всей вероятности, артистка направляется на церемонию прощания с умершим 2 ноября дирижером Юрием Темиркановым, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Прощание с деятелем искусств состоится 5 ноября в Большом зале филармонии.

Кроме того, источник Телеграм-канала Shot сообщил, что истинная цель визита Аллы Борисовны – составление дополнительного завещания. Также Примадонна намеревается забрать все необходимые документы на детей, чтобы завершить процесс переезда на Кипр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приезд Пугачевой в Россию. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — заявил Песков.

Вам может понравиться

Военкор Сладков заявил, что далеко еще до развала ВСУ

Российский военный корреспондент Александр Сладков заявил, что несмотря на колоссальные потери со стороны ВСУ во время сражений с армией ВС России, украинские силы все еще далеки до развала. Журналист отметил,

Физик Пожар: гиперспектральные камеры Израиля помогут найти подземные тоннели ХАМАС

Радикалы движения ХАМАС скрываются на территории сектора Газа в заранее подготовленных тоннелях. Их сеть имеет протяженность в 500 километров и найти там боевиков практически невозможно. Однако в руках Израиля имеется

Настоящие американские истории убийств на Хэллоуин страшнее хэллоуиновских ужастиков

Забудьте о Майкле Майерсе. Издание Huffpost подготовило пять ужасающе-реальных историй об убийствах в «вечер всех святых». Отец восьмилетнего Тимоти О’Брайана убил его в Хьюстоне 31 октября 1974 года, подарив отравленную