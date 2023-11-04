Черный Rolls Royce, принадлежащий Алле Пугачевой, был замечен в Твери. Как сообщает Телеграм-канал Shot, по всей вероятности, Примадонна направляется в Санкт-Петербург.

Отметим, что автомобиль артистки был замечен днем на въезде в Тверь со стороны российской столицы через 2 часа, как она выехала из своего особняка в деревне Грязь. По информации ТГ, по всей вероятности, артистка направляется на церемонию прощания с умершим 2 ноября дирижером Юрием Темиркановым, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Прощание с деятелем искусств состоится 5 ноября в Большом зале филармонии.

Кроме того, источник Телеграм-канала Shot сообщил, что истинная цель визита Аллы Борисовны – составление дополнительного завещания. Также Примадонна намеревается забрать все необходимые документы на детей, чтобы завершить процесс переезда на Кипр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приезд Пугачевой в Россию. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — заявил Песков.