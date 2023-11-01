Австралия не будет участвовать в борьбе за право проведения футбольного чемпионата мира в 2034 году. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном портале Футбольной федерации Австралии (FFA).

Австралийские футбольные чиновники отметили, что страна должна сосредоточиться на заявках для организации проведения на своей территории Кубка Азии в 2026 году, а также клубного чемпионата мира 2029 года.

«Мы изучили все факторы и пришли к выводу, что не следует подавать заявку на проведение ЧМ в 2034 году», – отметили чиновники Футбольной федерации Австралии.

Напомним, что изначально Австралия решила подать совместную с Индонезией заявку на проведение футбольного чемпионата мира 2034 года. Однако впоследствии футбольные чиновники Индонезии решили отказаться от данной идеи и поддержали заявку на проведение ЧМ-2034 Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году спортивное мероприятие впервые в истории пройдет на территории сразу шести стран – Парагвая, Уругвая, Аргентины, Марокко, Испании и Португалии.