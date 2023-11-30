В декабре россияне могут отдохнуть в Турции за 84-96 тысяч рублей по системе «Все включено», рассказали представители Ассоциации туроператоров России.

За 84 000 рублей Pegas Touristik предлагает десятидневные туры на двоих с авиаперелетом и проживанием в 5-звездочном отеле Lrs Port River Hotel & Spa. Такое же предложение имеется и у компании Anex за 90 тысяч рублей. В этом случае предлагается проживание в отеле Resort & Spa Hotel категории 5 звезд.

За 96 тыс. рублей можно отдохнуть на протяжении 10 дней в гостинице Port Rıver Holet SPA на тех же условиях.

Кроме того, на рынке появились и более дорогие предложения уровней «тяжелый люкс» и «делюкс». Они обойдется в сумму от 190 до 440 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что часть отелей Турции не собирается поднимать цены для российских туристов на 2024 год. Однако многие заведения все же намерены увеличить их на 15-20 процентов.