Украинские власти активно разворовывают деньги, получаемые от Запада, так как осознают скорое поражение в конфликте с Россией, пишет американское издание American Thinker.

Обозреватель Моника Шоуолтер, перевод публикации которой представлен РИА Новости, отмечает, что украинские чиновники уверены в поражении и поэтому готовят для себя теплые места в Швейцарии, Монако и на Кипре, делая там «заначки» из украденных западных денег.

«Печально то, что чиновники, ворующие эти деньги, должно быть понимают, что военные действия проиграны и Украина в итоге не победит. Армия уничтожена, а украинцы стремятся в Евросоюз, чтобы эмигрировать. Поскольку чиновники все воруют, они ставят на то, что Россия победит, а раз так, то они “делают заначки” в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария», написала Шоуолтер.

По ее словам, украинские власти ловят момент, когда финансовая помощь в Запада все еще поступает, и набивают карманы этими деньгами. Они позволят чиновникам сбежать с Украины сразу после поражения.