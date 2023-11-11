Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется проводить выборы весной 2024 года. Если он этого не сделает, Запад организует новый Майдан и украинский лидер все равно слетит с должности, пишет издание Asia Times.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайан, пояснил, что Зеленский обречен. Украинская армия не сумела воспользоваться шансом в контрнаступлении, российские войска методично уничтожают и личный состав ВСУ, и, что гораздо важнее для Запада, натовскую технику, в которую вложены миллиарды долларов. Отвечать на все это придется именно президенту Украины.

Если сейчас Конгресс продолжит тянуть с решением о военной помощи Киеву либо выделит гораздо меньшую сумму, чем планировалось, это будет означать, что с Зеленским все решено окончательно. Но сам он вряд ли уйдет, поэтому Западу придется размышлять над способом его устранения.