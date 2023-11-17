Недавнее сообщение о возможном увольнении троих генералов ВСУ, приближенных к главнокомандующему Валерию Залужному вряд ли было фейком, как утверждают в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, пишет китайское издание Asia Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, пояснили, что увольнение этих генералов состоится, причем оно станет подготовкой почвы к аресту и устранению Залужного.

Эксперт отметил, что раскол между Зеленским и Залужным, который уже ни для кого не секрет, углубляется. Поэтому президент Украины может пойти на привычные меры – устранение своенравного главкома. Это позволит ему избавиться от конкурента.

Ранее Залужный дал интервью западным СМИ, в котором сообщил о провале контрнаступления ВСУ. Также он отметил, что сейчас спасти Украину может только высокотехнологический прорыв, но никаких перспектив его совершить страна не имеет.