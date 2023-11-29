Двух россиянок в турецком Бодруме лишил жизни жестокий и хладнокровный убийца. Полиция уже начала его поиск, одним из подозреваемых является муж 42-летней модели Ирины Двизовой Андрей Кушлевич.

Женщина с дочерью жила в арендованном на несколько лет частном доме в Бодруме. Издание Asayiş сообщило, что обе россиянки были сперва убиты из ружья, а затем их перенесли в другое места. Тела, завернутые в простыни, находились неподалеку друг от друга, передает РИА Новости.

В доме, который арендовала модель, родственники нашли следы крови. Это навело полицейских на мысль, что именно там и произошло жестокое убийство.

Московский суд уже вынес решение об аресте экс-супруга убитой женщины Кушлевича, которого она лишила родительских прав. Также в Турцию поступил запрос на экстрадицию подозреваемого. Но Кушлевич сбежал от полиции и скрылся в неизвестном направлении. Он объявлен в розыск.