В Сети опубликовано видео, которое снимала 15-летняя девочка, убитая в Турции. Напомним, школьница погибла в Бодруме вместе со своей 42-летней мамой, работавшей моделью.

На видеозаписи, оказавшейся в ее жизни одной из последних, девочка была счастлива и рассказывала, что завтра собирается праздновать день рождения. Школьница радовалась намечающимся выходным. Также она говорила, что мечтает о карьере модели, чтобы стать такой же, как ее мама.

Видеозапись сделана за несколько дней до трагической гибели девочки, 11 ноября.

Кто убил россиянку с дочерью, пока неизвестно. Турецкая полиция выдвигает несколько версий. Согласно одной из них, убийцей является муж модели, который имеет гражданство Финляндии.