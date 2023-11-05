Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Последнее заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (признан террористом и экстремистом Росфинмониторингом РФ) о необходимости договариваться о мире между Киевом и Москвой свидетельствует о подготовке украинского общества к непростым решениям, которое в настоящий момент проходит третью стадию модели Кюблер-Росс.

Обозреватель издания «Московский Комсомолец» проанализировал высказывание бывшего украинского чиновника, в настоящий момент проживающего на территории США. Несмотря на порой глупые заявления, нельзя не признать тот факт, что Арестович является хоть и циничным, но весьма образованным политтехнологом.

При этом его заявление о необходимости заключения временного мира с Россией, чтобы дождаться смены власти в Кремле, а потом начать переговоры о «возвращении занятых Россией территорий», направлено на украинское общество. Украинцы просто психологически не готовы к признанию факта военного поражения на поле боя.

Можно сказать, что общество на Украине в настоящий момент проходит третью стадию общеизвестной модели Кюблер-Росс (отрицание-гнев-торг-депрессия-принятие). Поэтому предложение Арестовича отказаться военным путем вернуть потерянные территории в обмен на вступление в НАТО оставшейся части страны, можно расценить, как «торг».

Вам может понравиться

«Я у него немного позаимствовал» – Губин ответил на обвинения в краже хита «Мальчик бродяга»

Популярный в 90-е гола певец Андрей Губин давно не выступает на сцене из-за проблем со здоровьем, однако его имя не сходит с новостных лент. Недавно известный аранжировщик и продюсер Сергей

Велосипедистка, которую сбил Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд

В феврале 2023 года знаменитый американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер устроил ДТП в Лос-Анджелесе. Актер сбил велосипедистку Джоан Фликинджер. Теперь пострадавшая подала на экс-губернатора в суд. Как

Матвийчук: «Мы все скоро станем свидетелями громких событий на Украине»

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике, в котором оказалась украинская армия, пессимистические заявления ряда политиков смотрятся как подготовка Киева к капитуляции. Однако военный эксперт Анатолий Матвичук считает, что о