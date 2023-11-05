Последнее заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (признан террористом и экстремистом Росфинмониторингом РФ) о необходимости договариваться о мире между Киевом и Москвой свидетельствует о подготовке украинского общества к непростым решениям, которое в настоящий момент проходит третью стадию модели Кюблер-Росс.

Обозреватель издания «Московский Комсомолец» проанализировал высказывание бывшего украинского чиновника, в настоящий момент проживающего на территории США. Несмотря на порой глупые заявления, нельзя не признать тот факт, что Арестович является хоть и циничным, но весьма образованным политтехнологом.

При этом его заявление о необходимости заключения временного мира с Россией, чтобы дождаться смены власти в Кремле, а потом начать переговоры о «возвращении занятых Россией территорий», направлено на украинское общество. Украинцы просто психологически не готовы к признанию факта военного поражения на поле боя.

Можно сказать, что общество на Украине в настоящий момент проходит третью стадию общеизвестной модели Кюблер-Росс (отрицание-гнев-торг-депрессия-принятие). Поэтому предложение Арестовича отказаться военным путем вернуть потерянные территории в обмен на вступление в НАТО оставшейся части страны, можно расценить, как «торг».