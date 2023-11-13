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Между высшим политическим руководством Украины и генералитетом ВСУ существует конфликт. Об этом в своем интервью для испанской газеты El Mundo заявил бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Основная причина – неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. … Это проблема», – заявил Арестович в беседе с испанским корреспондентом.

По словам экс-советника, Залужный был прав, когда говорил о тупиковой ситуации на фронте. При этом ситуация, когда украинский президент публично заявляет о ходе боевых действий одно, а главком ВСУ – совершенно другое, является абсолютно неприемлемой.

«Между президентом и военными существует конфликт. Но правду сказал Залужный», – заявил Арестович.

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