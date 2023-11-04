Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан террористом и экстремистом Росфинмониторингом РФ) несмотря на свои нелепые заявления, в первую очередь рассчитанные на внутреннюю аудиторию, является очень циничным и весьма образованным политтехнологом. Обозреватель издания «МК» попытался разобраться, почему Арестович заговорил о необходимости заключить мир с Россией.

По словам бывшего советника ОП Украины, Киеву необходимо заключить мир с Москвой в качестве временного решения, чтобы дождаться смены власти в Кремле. После этого можно будет начинать «переговоры о возврате занятых территорий». Подобное заявление любой здравомыслящий человек, живущий в России, будет воспринимать, как бред сумасшедшего. Ведь новые регионы были включены в состав Российской Федерации, а значит данная территория находится под защитой ядерного оружия. Поэтому любая попытка нападения приведет к началу ядерного конфликта.

При этом надежда на смену власти и новое либеральное руководство – иллюзия. Даже во времена Ельцина, когда власть была настроена на сотрудничество с ЕС и США, не был решен территориальный вопрос о Южно-Курильских островах. Поэтому Арестович, одним из пунктов предвыборной программы которого является – мир с Россией и «вариант Киссинджера», адресует свои слова украинцам.

Арестович предлагает начать процесс вступления в НАТО с «обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возврата только политическим путем». Однако украинское общество не готово к любому компромиссу, поэтому Арестович своими заявлениями начал процесс подготовки народа Украины к началу переговорного процесса.