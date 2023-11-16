Популярная певица Анна Семенович радует поклонников не только своим творчеством, но и эффектными формами. Она с радостью показывает свою фигуру в социальных сетях. На днях Семенович опубликовала в Сети достаточно пикантные кадры. На видео артистка предстала в открытом купальнике под красивое музыкальное сопровождение.

Из видео ясно, что Анна находилась в бане. Ее тело хлестали вениками двое банщиков. Многие поклонники похвалили певицу за смелость, отметив, что она выглядит эффектно и сексуально. На кадрах артистка улыбалась, видно, что банный процесс ей пришелся по душе. Под постом Семенович многие пользователи оставили позитивные комментарии.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович отправилась в отпуск со своим мужчиной, имя которого артистка держит в строгом секрете. Многие поклонники звезды задаются вопросом, почему она не решается показать общественности своего возлюбленного. На это певица ответила, что ее избранник не любит публичность.