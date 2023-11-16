Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярная певица Анна Семенович радует поклонников не только своим творчеством, но и эффектными формами. Она с радостью показывает свою фигуру в социальных сетях. На днях Семенович опубликовала в Сети достаточно пикантные кадры. На видео артистка предстала в открытом купальнике под красивое музыкальное сопровождение.

Из видео ясно, что Анна находилась в бане. Ее тело хлестали вениками двое банщиков. Многие поклонники похвалили певицу за смелость, отметив, что она выглядит эффектно и сексуально. На кадрах артистка улыбалась, видно, что банный процесс ей пришелся по душе. Под постом Семенович многие пользователи оставили позитивные комментарии.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович отправилась в отпуск со своим мужчиной, имя которого артистка держит в строгом секрете. Многие поклонники звезды задаются вопросом, почему она не решается показать общественности своего возлюбленного. На это певица ответила, что ее избранник не любит публичность.

Вам может понравиться

Режиссер Михалков объяснил причины конфликта между мигрантами и самарскими подростками

Инцидент, когда толпа молодых таджиков избила двух российских парней в Самаре, вновь вышел на федеральный уровень. В этот раз в причинах конфликтной ситуации пытался разобраться российский режиссер Никита Михалков в

Глава СНБО Данилов: на Украине не нужно бороться с коррупцией

Единственный способ победить коррупцию на Украине – это заменить огромную армию чиновников на цифровые системы. Тогда бороться с коррупционерами не придется, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он пояснил, что действующее

The Economist опубликовал обложку с загадочным ребусом и Путиным-миротворцем

Очередной выпуск журнала The Economist, который журналисты назвали «Мир накануне 2024 года», поразил читателей своеобразным ребусом на обложке. В верхней части коллажа, составленного из множества изображений, можно увидеть легко узнаваемых