Немецкие автомобили во всем мире ассоциируются с современными технологиями и высоким качеством. При этом Германия всегда занимала лидирующие позиции по количеству выпускаемых автомобилей. Однако аналитики Deutsche Bank (DB) опубликовали неутешительный для немецких автопроизводителей отчет.

«Несмотря на то, что пандемия коронавируса давно закончилась, производство новых авто в Германии за эти четыре года рухнуло на 35%, и было выпущено по факту на 5,3 млн. авто меньше. Даже всплеск производства в 2022 году не смог компенсировать утраченные позиции», – пишет аналитик DB.

Главной проблемой немецкого автопрома является энергетический кризис, связанный с потерей ФРГ доступа к недорогим энергоресурсам из России. При этом китайские производители новых авто значительно повысили качество выпускаемой продукции, составив конкуренции европейским производителям.

В течение последних четырех лет производство новых авто в Германии сократилось на внушительные 35%. Основное сокращение производства пришлось на автомобили массового сегмента. Немецкие автоконцерны сосредоточились на выпуске автомобилей премиум-сегмента, которые дают значительно большую прибыль.

При этом аналитики DB предполагают, что в ближайшее время Германия потеряет статус мирового лидера автомобилестроения.