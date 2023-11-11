На Международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2023 Россия представит несколько комплексов противовоздушной обороны. Центральное место в экспозиции займет ЗРК «Викинг» – новая система средней дальности, способная одинаково успешно сбивать самолеты, БПЛА, вертолеты, крылатые ракеты, а также поражать надводные и надземные цели.

Также Россия продемонстрирует очень мобильный зенитно-ракетный комплекс С-350Е «Витязь», привлекающий повышенный интерес к себе на мировом рынке. Этот ЗРК способен поражать любые воздушные цели одновременно в нескольких направлениях. Также к его особенностям относится разнесение элементов системы на большое расстояние друг от друга и отсутствие расчета в РЛС во время их работы. Благодаря этому живучесть ЗРК возрастает в разы.

Также ВКО «Алмаз-Антей», которое будет представлять Россию на выставке, покажет целый ряд радиолокационных станций («Подлет-К1КЕ», «Каста-2Е2» и прочие).

Выставка начнется 13 ноября в Дубае. Она проводится дважды в год и является весьма престижной. На этот раз на ней будет показало около 180 летательных аппаратов из 20 стран мира.