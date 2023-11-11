Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2023 Россия представит несколько комплексов противовоздушной обороны. Центральное место в экспозиции займет ЗРК «Викинг» – новая система средней дальности, способная одинаково успешно сбивать самолеты, БПЛА, вертолеты, крылатые ракеты, а также поражать надводные и надземные цели.

Также Россия продемонстрирует очень мобильный зенитно-ракетный комплекс С-350Е «Витязь», привлекающий повышенный интерес к себе на мировом рынке. Этот ЗРК способен поражать любые воздушные цели одновременно в нескольких направлениях. Также к его особенностям относится разнесение элементов системы на большое расстояние друг от друга и отсутствие расчета в РЛС во время их работы. Благодаря этому живучесть ЗРК возрастает в разы.

Также ВКО «Алмаз-Антей», которое будет представлять Россию на выставке, покажет целый ряд радиолокационных станций («Подлет-К1КЕ», «Каста-2Е2» и прочие).

Выставка начнется 13 ноября в Дубае. Она проводится дважды в год и является весьма престижной. На этот раз на ней будет показало около 180 летательных аппаратов из 20 стран мира.

Вам может понравиться

ВС РФ нанесли мощные удары по складам с боеприпасами ВСУ под Славянском

Мощный прилет по населенному пункту Николаевка на оккупированной ВСУ территории ДНР уничтожил крупный склад с боеприпасами. После удара ракеты на объекте началась детонация, которая продолжалась на протяжении нескольких часов. Николаевка

На Алтае 29 вагонов грузового поезда промчались над уснувшей на путях женщиной

В Алтайском крае изрядно выпившая в канун своего день рождения женщина уснула на железнодорожное колее. Она даже не услышала, как над ней проехал грузовой поезд. РИА Новости сообщает, что машинист

Кипр отозвал решение о передаче Киеву 40 российских танков Т-80

Израиль, который с начала СВО официально не поставлял оружие Украине, намеревался провернуть хитрую схему. Он пообещал Кипру передать свои танки «Меркава 3», а за это Никосия обязалась отправить в Киев