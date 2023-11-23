Исследование, проведенное ВЦИОМ, показало, что певица Алла Пугачева находится на первом месте среди артистов, которые взывают у россиян только чувство стыда.

За Пугачеву в арнтирейтинге проголосовали 25 процентов учасников исследования. Вторую строчку занял музыкант Андрей Макаревич (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) с результатом в 18%.

Третье место в антирейтинге занял певец Филипп Киркоров.

Чувство гордости у россиян вызывают SHAMAN (22%) и Олег Газманов (13%). Третье место в этом рейтинге досталось Юрию Шевчуку (7%).

Ярослав Дронов (SHAMAN) занял первое место и в ТОПе певцов-патриотов. Он набрал 28 процентов и обошел Олега Газманова (13%) и Николая Расторгуева из группы «Любэ» (10%).