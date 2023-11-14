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На премьеру фильма «Нина», которая прошла в московском кинотеатре «Художественный», пришли исполнители главных ролей Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Актриса не взяла на мероприятие своего бойфренда Михаила Тройника, ее сопровождали две дочери и их отец Алексей Учитель.

Пересильд в новом фильме исполняет роль главной героини Нины, которая работает логопедом и счастливо живет в браке. Однако в какой-то момент происходит событие, изменяющее всю ее жизнь.

С Ниной связывается ее бывший возлюбленный, в роли которого выступил Евгений Цыганов. Он говорит, что очень болен и приглашает ее в Тбилиси, где когда-то они были счастливы вместе. Нина после некоторых колебаний принимает приглашение, что полностью изменяет жизнь обоих персонажей.

«Для меня лично важной в этом фильме является тема «хрупкости» наших сердец и в любви, и в жизни. Это как будто всегда актуально, но сейчас особенно», – рассказала актриса на премьере фильма.

Цыганов на премьере присутствовал со своей супругой Юлией Снигирь, которая с удовольствием сфотографировалась с экранной «любовницей» мужа Пересильд.

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