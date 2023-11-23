Актриса Нелли Уварова, проснувшаяся знаменитой после выхода сериала «Не родись красивой», прокомментировала информацию о съемках продолжения этой истории. Она отметила, что пока не видела сценарий новых серий.

«Я знаю, что есть желание снимать вторую часть… Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Поэтому я не могу пока, не ознакомившись со сценарием, даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — цитирует актрису портал StarHIT.

Ранее о выходе продолжения «Не родись красивой» заявил режиссер телеканала СТС Федотов. Он не стал разглашать состав актеров и сюжет новой части сериала, но допустил, что Нелли Уварова примет участие в съемках. Сама актриса в этом пока не уверена.