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Участие в программах, подобных «Пусть говорят» — это бесполезная потеря времени, уверена народная артистка СССР Людмила Чурсина. Так она объяснила свой отказ участвовать в проекте Андрея Малахова на Первом канале.

В интервью «Мосленте» хорошо известная не только блестяще исполненными ролями, но и своей принципиальностью актриса выразила сожаление, что современные зрители «благодаря» прогрессу превратились в потребителей скандального и эпатажного контента.

«Когда огромная аудитория занимается частными вопросами — изменами, любовными треугольниками, внебрачными детьми, а в это время существуют большие проблемы, “болевые” и “горячие” точки, тратить время на подобные обсуждения я не хочу», — пояснила Чурсина.

Также она добавила, что «в наш век тело, душа, мысли — все “на продажу”».

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