6 ноября 1988 года в маленьком городе Скоттсдейл (штат Аризона) родилась Эмма Стоун, американская актриса и лауреат престижных наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Эмма Стоун была вдохновлена мечтой о карьере в комедийных скетчах и начала брать уроки пения. Ее дебют на театральной сцене состоялся, когда ей было всего 11 лет, в спектакле под названием «Ветер в ивах». В школьные годы она даже попыталась пройти прослушивание для роли в сериале «Всякая всячина», но не смогла получить роль. В 15 лет она переехала в Лос-Анджелес, стремясь следовать своей мечте.

Настоящее имя актрисы – Эмили, но она пришлось сменить его, так как в Гильдии киноактеров уже существовала актриса с таким именем. После неудачи с именем Райли Стоун (она не получала отклика на него), она решила использовать псевдоним Эмма.

В 2014 году Эмма Стоун снялась в фильме «Бёрдмэн», где она вновь продемонстрировала свой актерский талант и получила восторженные отзывы кинокритиков. Этот фильм также принес ей первую номинацию на премию «Оскар».

В 2021 году она сыграла главную роль в фильме «Круэлла», что принесло ей номинацию на «Золотой Глобус». В настоящее время готовится сиквел к этому фильму.

В 2023 году актриса снялась в картине Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», получившей «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Игру Эммы Стоун особенно хвалили в фильме, ей предрекают номинации на «Оскар».