Российская актриса Дарья Мороз примерила на себя амплуа режиссера. Она сняла сериал «Секс. До и после», в котором также исполнила одну из ролей.

Начинается сериал с постельной сцены, в которой принимает участие сама режиссер. В дальнейшем зрителя ожидает 14 новелл, в которых горячие сцены гармонично переплетаются с характерами персонажей.

Дарья Мороз играет администратора в баре «Лед и пламя», в котором и встречаются герои каждой новеллы. Они выясняют отношения между собой и наслаждаются любимыми коктейлями. Помимо Мороз, в фильме снимаются также Елена Подкаминская, Анна Снаткина, Гоша Куценко, Марина Александрова и другие актеры.

Критики, посмотревшие сериал, назвали его довольно захватывающим, но все же отметили, что режиссер использует банальные сюжеты.