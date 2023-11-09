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Российская актриса Дарья Мороз примерила на себя амплуа режиссера. Она сняла сериал «Секс. До и после», в котором также исполнила одну из ролей.

Начинается сериал с постельной сцены, в которой принимает участие сама режиссер. В дальнейшем зрителя ожидает 14 новелл, в которых горячие сцены гармонично переплетаются с характерами персонажей.

Дарья Мороз играет администратора в баре «Лед и пламя», в котором и встречаются герои каждой новеллы. Они выясняют отношения между собой и наслаждаются любимыми коктейлями. Помимо Мороз, в фильме снимаются также Елена Подкаминская, Анна Снаткина, Гоша Куценко, Марина Александрова и другие актеры.

Критики, посмотревшие сериал, назвали его довольно захватывающим, но все же отметили, что режиссер использует банальные сюжеты.

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