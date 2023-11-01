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Актер Алексей Панин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) опубликовал в Сети фотографию с американским паспортом.

По словам сбежавшего из РФ артиста, он три года жил в Испании и работал на Госдеп США. Это якобы позволило ему стать американским гражданином и, соответственно, получить паспорт.

На фото Панин держит в руках документ и стоит на фоне флага Украины.

Актер лишь недавно переехал из Испании в Сан-Франциско вместе с дочерью. Сам он заявляет, что намерен прожить в США длительное время.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на фото Панина с паспортом Соединенных Штатов. Некоторые из них считают, что актер врет, чтобы «увеличить охваты» и привлечь к себе внимание. Другие, напротив, верят артисту и радуются, что он стал американцем.

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