Актер Сергей Никоненко в разговоре с Вячеславом Манучаровым рассказал об отмене гастролей театра «Ленком» в Израиле, к которой приложил руку Анатолий Белый, а также упомянул о певице Алле Пугачевой. Он предложил вообще забыть о тех знаменитостях, которые сбежали из России.

Белого Никоненко назвал проходимцем, которого даже обсуждать не хочется.

«Вообще все, кто уехали — давайте забудем о них. Не говорите о них. Им это нужно, чтобы про них говорили. А я считаю, что лучше забыть. Ему будут платить деньги, он будет всякой грязью поливать родину, которая воспитала его, кормила, учила, лечила. Им это все по барабану! И этой Примадонне, и прихвостню ее. Забыть. Наплевать и растереть», — добавил актер.

Напомним, Алла Пугачева 2 ноября приехала в Россию, на другой день она была замечена в Москве. Однако уже на выходные ее супруг, иноагент Максим Галкин опубликовал фото с женой из Латвии, фактически сообщив об ее поспешном отъезде из РФ.