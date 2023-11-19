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Артист Александринского театра Иосиф Иосифович Кошелевич скончался на 75-м году жизни. Его коллеги сообщили о смерти актера, а также о том, что он выходил на сцену на протяжении 35 лет.

«До Петербурга Иосиф Кошелевич 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, со временем став одним из ведущих актеров труппы. Служению Александринской сцене Иосиф Иосифович посвятил почти 35 лет своей творческой биографии и сыграл в театре более 30 ролей. Он был мастером эпизодических образов», — говорится в заявлении театра.

Кроме того, актер снимался в кино и сериалах. Его запомнили поклонники «Ментовских войн» и «Невского», «Убойной силы», «Улиц разбитых фонарей», «Литейного».

Причина смерти артиста пока неизвестна. О дате прощания и погребения в театре пообещали сообщить дополнительно.

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