Режиссер и актер Василий Мищенко хотел уйти добровольцев в зону специальной военной операции. Однако его не взяли из-за почтенного возраста, пишет портал «Утро.ру».

Мищенко рвался в зону СВО, заявляя, что готов выполнять любые обязанности. Лишь бы находиться там, где происходят важные для России события.

«Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду. Ну они говорят: “Без тебя там найдется”», — рассказал сам режиссер.

Мищенко известен по фильмам «Подольские курсанты» и «Вечный зов», а также по сериалам «Сыщики» и «Марш Турецкого-3». Сейчас 68-летний актер часто ездит на Донбасс, где оказывает российским военнослужащим посильную помощь.