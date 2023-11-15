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Режиссер и актер Василий Мищенко хотел уйти добровольцев в зону специальной военной операции. Однако его не взяли из-за почтенного возраста, пишет портал «Утро.ру».

Мищенко рвался в зону СВО, заявляя, что готов выполнять любые обязанности. Лишь бы находиться там, где происходят важные для России события.

«Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду. Ну они говорят: “Без тебя там найдется”», — рассказал сам режиссер.

Мищенко известен по фильмам «Подольские курсанты» и «Вечный зов», а также по сериалам «Сыщики» и «Марш Турецкого-3». Сейчас 68-летний актер часто ездит на Донбасс, где оказывает российским военнослужащим посильную помощь.

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