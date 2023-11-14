Во время приготовления итальянского обеда на кухне актер Энтони Хопкинс станцевал под композицию Mambo Italiano и в очередной раз покорил своих фанатов. Его танец прокомментировали десятки тысяч восторженных поклонников.

Актер выложил в личный блог видеозапись, которая моментально набрала более семи миллионов просмотров. При этом подавляющее большинство комментаторов не поскупились на похвалы, называя Хопкинса лучшим актером планеты.

Также фанаты написали, что актер заставил их сердце улыбаться своей видеозаписью с танцем.

Хопкинс – 85-летний актер, который получил широкую известность после трилогии фильмов о маньяке Ганнибале Лектере – «Красный дракон», «Молчание ягнят» и «Ганнибал». Также в активе актера десятки других популярных работ.