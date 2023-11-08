Актер Дмитрий Певцов прокомментировал уже второе интервью Алишера Моргенштерна (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) Ксении Собчак и назвал рэпера «маленьким недоумком».

В своем втором интервью рэпер вел себя не так вызывающе, как в первый раз, не пытался охотиться за хайпом, на все вопросы отвечал рассудительно. Он рассказал, что тоскует по России и мечтает вернуться домой. Однако патриотически настроенные россияне в комментариях высказали недоверие артисту, отнеслись ко всем его высказываниям с изрядной долей скепсиса.

Певцов заявил, что не смотрел интервью, так как не намерен тратить свои мысли и время «на маленьких недоумков», неспособных разговаривать без мата.

«Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени. Если он нарушил закон, он должен отвечать. А все, что он говорит, а также его интервьюер, никакого доверия у меня не вызывают», – пояснил актер.

В интервью Моргенштерн заявил, что рассмотрел бы предложение выступить в зоне СВО, если бы оно поступило. Но при этом он отметил, что не знает, каким бы было решение.