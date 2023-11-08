Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал уже второе интервью Алишера Моргенштерна (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) Ксении Собчак и назвал рэпера «маленьким недоумком».

В своем втором интервью рэпер вел себя не так вызывающе, как в первый раз, не пытался охотиться за хайпом, на все вопросы отвечал рассудительно. Он рассказал, что тоскует по России и мечтает вернуться домой. Однако патриотически настроенные россияне в комментариях высказали недоверие артисту, отнеслись ко всем его высказываниям с изрядной долей скепсиса.

Певцов заявил, что не смотрел интервью, так как не намерен тратить свои мысли и время «на маленьких недоумков», неспособных разговаривать без мата.

«Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени. Если он нарушил закон, он должен отвечать. А все, что он говорит, а также его интервьюер, никакого доверия у меня не вызывают», – пояснил актер.

В интервью Моргенштерн заявил, что рассмотрел бы предложение выступить в зоне СВО, если бы оно поступило. Но при этом он отметил, что не знает, каким бы было решение.

Вам может понравиться

Украинский пленный: военкоматы в Запорожье мобилизуют в ВСУ тех, кто не может откупиться

Территориальные центры комплектования, в которые трансформировались украинские военкоматы, мобилизуют в Запорожье только тех местных жителей, у которых нет возможности откупиться. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен.

Зеленский: Украина придумывает новую стратегию противостояния с Россией

Политическое и военное руководство Украины «придумывает» новую стратегию противостояния с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он рассказал американскому телеканалу NBC News, что цель остается прежней – прорвать оборону ВС

Зрители заметили новый киноляп с зонтом в популярной трагикомедии «Служебный роман»

Лирическая трагикомедия легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» была снята на киностудии «Мосфильм» в далеком 1977 году. При этом уже в 1978 году двухсерийный художественный фильм стал лидером проката,