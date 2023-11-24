Актер Артур Сопельник, который стал знаменитым в 15 лет, снимаясь в сериале «Кадетство», в интервью «Газете.ру», ответил на вопрос, стоит ли продолжать эту историю.

Сам вопрос возник на фоне появления продолжений ранее популярных сериалов. Таких, как «Счастливы вместе», «Не родись красивой», «Папины дочки». Сопельник уверен, что «Кадетству» продолжение не нужно. Он отметил, что все актеры давно повзрослели, поэтому вряд ли поклонникам выпускников Суворовского училища понравится смотреть на постаревшего Максима Макарова.

Также актер рассказал, что все еще поддерживает отношения со своими коллегами по «Кадетству». В Зеленограде он проводил мастер-класс вместе с Артемом Тереховым, а с Кириллом Емельяновым продолжает общение в социальных сетях.