Проект строительства тоннеля под Керченским проливом и даже канатной дороги над ним рассматривались задолго до появления Крымского моста, однако сейчас подобных планов нет. Все заявления западных СМИ на эту тему – вранье, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Так он прокомментировал публикацию в американском издании The Washington Post о переговорах РФ и Китая, на которых якобы рассматривается возможность строительства тоннеля, соединяющего Крым с материковой Россией. Это сооружение якобы должно обеспечить защиту от атак украинских надводных и летательных беспилотников.

Аксенов посоветовал западным журналистам меньше прислушиваться к руководству Украины и киевским журналистам, адекватность которых находится под огромным вопросом. В противном случае существует риск договориться и до строительства «терминала для телепортации».