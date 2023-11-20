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35 лет назад, 20 ноября 1988 года на Центральном телевидении СССР был показан фильм «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. Экранизация повести Михаила Булгакова сперва запрещалась цензурой, однако все же вышла на экраны и стала одним из любимых фильмов у россиян.

Книгу «Собачье сердце» Булгаков написал еще в 1925 году. Однако цензура не выпускала ее в свет до начала хрущевской «Оттепели» в 60-х. Затем появилась первая экранизация, снятая в Италии.

Портал «Аргументы и Факты» рассказал, что на главные роли в фильме пробовались такие известные актеры, как Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Юрий Яковлев. Они могли исполнить роль профессора Преображенского. Николай Караченцов хотел сыграть Шарикова, а образ Борменталя мог воплотить Алексей Жарков.

Режиссер сделал выбор в пользу Евгения Евстигнеева и Бориса Плотникова и не ошибся в нем.

Бортко снимал «Собачье сердце» в Ленинграде, поэтому актерам постоянно приходилось ездить в Северную столицу.

Критики восприняли фильм весьма неоднозначно. Многие из них даже грозились «оторвать руки и ноги» режиссеру. Но по стране уже полным ходом шла перестройка и никакого эффекта подобные заявления не возымели. Фильм продолжали показывать по ТВ, со временем его разобрали на цитаты и с удовольствием пересматривают до сих пор.

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