Киеву придется смириться с утратой территорий, что станет для него тяжелым уроком. Но он обязан сделать это как минимум «на время», заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

В интервью изданию Bloomberg он заявил, что подобный исход совершенно не устроит Запад и Киев, которые намеревались не только отбить все освобожденные Россией территории, но и одолеть ВС РФ военным путем. Но не понравится это и Москве, считает Ставридис.

«Власти России получат поврежденные в боях и сильно заминированные участки юго-востока, что вряд ли является достойным призом по сравнению со всей территорией Украины», – цитирует американского адмирала РБК.

Весной и летом Киев провалил контрнаступление, из-за чего ему придется принять «корейский сценарий». При этом ему не стоит надеяться на истребители F-16, так как они не в силах что-либо изменить. Чем быстрее Украина пойдет на мировую, тем быстрее начнет восстанавливаться.

По словам адмирала, Киев сейчас должен требовать от Запада не новое оружие, а серьезную финансовую помощь на восстановление страны и возрождение экономики. Также Украине потребуются твердые гарантии безопасности от Североатлантического альянса. И лучше, если это будет вступление в НАТО в нынешних границах страны.