Три иномарки представительского класса были выставлены на торги администрацией Ростова-на-Дону. Аукцион по продаже автомобилей должен будет пройти 25 декабря 2023 года. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале городской администрации.

Продавцом автомобилей выступает Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. Примечательно, что указанные в списке автомобиле ростовская администрация пытается продать с 2021 года. При этом предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В списке, выставленных на продажу автомобилей, числится люксовый седан белого цвета Audi A8 2005 года выпуска, оборудованный двигателем рабочим объемом 4,2 литра на 335 лошадиных сил. Стартовая цена лота составляет 578 тысяч рублей.

Также с молотка должен уйти еще один люксовый автомобиль Audi A6 серебристого цвета с рабочим объемом двигателя 2,4 литра на 177 лошадиных сил. Стартовая цена автомобиля 2005 года выпуска составляет 526 тысяч рублей. Последний в списке машин на продажу – седан Ford Mondeo серебристого цвета. За автомобиль 2008 года выпуска с двигателем рабочим объемом 2 литра на 145 лошадиных сил просят 492 тысячи рублей.