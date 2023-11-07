Российская певица Любовь Успенская провела несколько дней в Дубае, где решила насладиться коротким отдыхом между насыщенным графиком работы. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в социальных сетях.

Знаменитость, которой исполнилось 69 лет, выложила видео, на котором предстала в коричневом купальнике, демонстрируя свою подтянутую фигуру на пляже. По ее словам, секрет поддержания хорошей формы прост и заключается в частых, но небольших приемах пищи. Она также подчеркнула важность избегания жареных блюд и ресторанных меню. В ее рационе обычно бывают блины с творогом на завтрак, овощной салат с курицей на обед и яичница из перепелиных яиц на ужин.

Успенская также рассказала о том, что даже находясь в другой стране без макияжа и укладки, она продолжает привлекать внимание поклонников, которые не стесняются подходить к ней. В Дубае она наслаждалась компанией своей дочери Татьяны и планировала посетить музыкальный фестиваль.