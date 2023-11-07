Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская певица Любовь Успенская провела несколько дней в Дубае, где решила насладиться коротким отдыхом между насыщенным графиком работы. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в социальных сетях.

Знаменитость, которой исполнилось 69 лет, выложила видео, на котором предстала в коричневом купальнике, демонстрируя свою подтянутую фигуру на пляже. По ее словам, секрет поддержания хорошей формы прост и заключается в частых, но небольших приемах пищи. Она также подчеркнула важность избегания жареных блюд и ресторанных меню. В ее рационе обычно бывают блины с творогом на завтрак, овощной салат с курицей на обед и яичница из перепелиных яиц на ужин.

Успенская также рассказала о том, что даже находясь в другой стране без макияжа и укладки, она продолжает привлекать внимание поклонников, которые не стесняются подходить к ней. В Дубае она наслаждалась компанией своей дочери Татьяны и планировала посетить музыкальный фестиваль.

Вам может понравиться

Главком ВСУ Залужный признал превосходство российской армии на поле боя

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный стал автором нескольких публикаций в издании The Economist, в последней из которых он признает «тупиковость» украинского контрнаступления, отдает должное Вооруженным силам Российской Федерации и подвергает

Экипаж российской САУ “Мста-С2 уничтожил польскую самоходку KRAB под Купянском

В дуэли самоходок «Мста-С» и KRAB уверенную победу одержала российская артиллерийская установка, рассказало агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны. На Купянском направлении украинские ВС задействовали польскую САУ для нанесения

Во время исполнения песни «Я русский» SHAMAN на концерте нажал на красную кнопку

Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, во время исполнения своего хита «Я русский» на концерте в Санкт-Петербурге нажал на символичную «красную кнопку» в черном чемоданчике.