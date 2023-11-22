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Модель из Башкортостана Илюза Исяндавлетова представляет Россию в борьбе за титул «Мисс Азия-2023». Она уже имеет опыт участия и побед в подобных конкурсах, поэтому девушке удается избежать волнения, что дает ей преимущество перед соперницами.

Прекрасная 22-летняя представительница республики примет участие в творческом конкурсе, а также в дефиле в национальном наряде и вечернем платье. Результаты конкурса мы узнаем уже 15 ноября.

Илюза закончила Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, а также успела принять участие в нескольких конкурсах красоты. В 2020 году она завоевала титул «Мисс Уфа», а спустя год стала королевой красоты Республики Башкирия. Кроме того, девушка имеет звания вице-мисс «Азия-Сибирь». Также в ее активе выход в финал Miss Continental Russia.

В социальных сетях Илюза написала, что готова становится лучше для всех, кто восхищается ее красотой, а также приобретать уверенность в себе из-за людей, осуждающих ее.

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