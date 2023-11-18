Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Старшая дочь короля Испании Филиппа VI, 18-летняяя принцесса Леонор, дала официальную клятву на верность конституции. В королевском дворце Мадрида была проведена торжественная церемония, на которой Леонор была провозглашена наследницей королевского престола.

По завершении правления своего отца, короля Филиппа VI, Леонор станет первой испанской королевой за последние 150 лет. На церемонию Леонор сопровождали ее королевские родители, Филипп VI и королева-консорт Летисия, а также ее младшая сестра, инфантка София.

Для испанских монархов очень важно восстановить доверие своих подданных. Особенно это стало важно после скандала, произошедшего в 2014 год с Хуаном Карлосом I, дедом принцесс Леонор и Софии. Хуана Карлоса I обвинили в коррупции, поэтому он решил отречься от престола в пользу своего сына Филиппа VI.

На этой церемонии Хуан Карлос I не присутствовал. По всей вероятности, он отказался от посещения церемонии, по всей вероятности, чтобы    не создавать дополнительных проблем и пересудов.

Вам может понравиться

Вике Цыгановой в 2014 году в Санкт-Петербурге запрещали петь про Крым

Певица и композитор Вика Цыганова рассказала об одном из неприятных эпизодов в своей творческой деятельности. Дело было в Санкт-Петербурге в 2014 году, рассказал портал «Царьград». На одном из концертов Цыганова

Устроившая ДТП свердловчанка для спасения от издевавшегося над ней парня пришла в сознание

Устроившая аварию ради спасения от истязавшего ее парня Оксана Кузьменко из Екатеринбурга пришла в сознание в Городской клинической больнице №40. Об этом в своем материале сообщает URA.RU со ссылкой на

Экс-морпех США Хо: коллапс на многих уровнях настигнет Украину без финансирования Западом

Как только Запад перестанет финансировать Украину, ее ожидает крах. Причем речь идет не только об армии, заявил бывший военный Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо. Он пояснил, что Соединенные Штаты