Старшая дочь короля Испании Филиппа VI, 18-летняяя принцесса Леонор, дала официальную клятву на верность конституции. В королевском дворце Мадрида была проведена торжественная церемония, на которой Леонор была провозглашена наследницей королевского престола.

По завершении правления своего отца, короля Филиппа VI, Леонор станет первой испанской королевой за последние 150 лет. На церемонию Леонор сопровождали ее королевские родители, Филипп VI и королева-консорт Летисия, а также ее младшая сестра, инфантка София.

Для испанских монархов очень важно восстановить доверие своих подданных. Особенно это стало важно после скандала, произошедшего в 2014 год с Хуаном Карлосом I, дедом принцесс Леонор и Софии. Хуана Карлоса I обвинили в коррупции, поэтому он решил отречься от престола в пользу своего сына Филиппа VI.

На этой церемонии Хуан Карлос I не присутствовал. По всей вероятности, он отказался от посещения церемонии, по всей вероятности, чтобы не создавать дополнительных проблем и пересудов.