Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Легендарный советский внедорожник УАЗ-3151, который до 1985 года сходил с конвейера под индексом УАЗ-469, продавался не только в Советском Союзе, но также экспортировался и зарубеж. Однако зачастую иностранные дилеры модернизировали советские внедорожники, чтобы сделать их более привлекательными для покупателей.

В результате таких доработок зарубежом можно встретить довольно интересные модификации советских внедорожников. Журнал «За рулем» в своем материале рассказал об уникальной модификации УАЗ Explorer от итальянской фирмы Martorelli.

Итальянская кампания братьев Марторелли продавала не только стандартные модификации ульяновских внедорожников, но также и собственные тюнингованные модификации. Специалисты из Италии решили полностью перекрасить кузов, заменить стандартные колесные диски литыми с внедорожной резиной, установить новые сиденья, а также в качестве опции предлагали пластиковый верх вместо стандартного тента.

При этом покупателям предлагался один из трех дизельных двигателей на выбор. Можно было приобрести УАЗ Explorer с дизельным двигателем Peugeot на 72 л. с., Venturi Motori объемом 2,4 литра на 100 л. с. или двигателем Fiat объемом 2 литра на 112 л. с.

Вам может понравиться

Австрийские инженеры из CycloTech представили уникальный концепт бесшумного аэромобиля

Компания CycloTech из Австрии представила концепт аэромобиля под названием CruiseUp, оснащенного уникальными, практически бесшумными двигателями. Разработки в данной области велись австрийскими инженерами на протяжении пятнадцати лет. Представленный концепт рассчитан на

Капсула времени – «Ока» 1993 года выпуска за 300 тысяч рублей появилась в продаже в Липецке

Практически новый автомобиль «Ока» 1993 года выпуска с пробегом всего 3 тысячи километров появился в продаже в одном из автосалонов города Липецк. Любой желающий может приобрести так называемую «капсулу времени»

Московский студент судится с автосалоном из-за сгоревшего арендованного авто Lamborghini

Иск в Пресненский суд Москвы подал 21-лентний студент одного из столичных вузов из-за сгоревшего автомобиля Lamborghini, который парень взял в аренду в автосалоне. Об этом со ссылкой на адвоката Марка