Легендарный советский внедорожник УАЗ-3151, который до 1985 года сходил с конвейера под индексом УАЗ-469, продавался не только в Советском Союзе, но также экспортировался и зарубеж. Однако зачастую иностранные дилеры модернизировали советские внедорожники, чтобы сделать их более привлекательными для покупателей.

В результате таких доработок зарубежом можно встретить довольно интересные модификации советских внедорожников. Журнал «За рулем» в своем материале рассказал об уникальной модификации УАЗ Explorer от итальянской фирмы Martorelli.

Итальянская кампания братьев Марторелли продавала не только стандартные модификации ульяновских внедорожников, но также и собственные тюнингованные модификации. Специалисты из Италии решили полностью перекрасить кузов, заменить стандартные колесные диски литыми с внедорожной резиной, установить новые сиденья, а также в качестве опции предлагали пластиковый верх вместо стандартного тента.

При этом покупателям предлагался один из трех дизельных двигателей на выбор. Можно было приобрести УАЗ Explorer с дизельным двигателем Peugeot на 72 л. с., Venturi Motori объемом 2,4 литра на 100 л. с. или двигателем Fiat объемом 2 литра на 112 л. с.