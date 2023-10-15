Россияне активно покупают китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, который по показателям продаж обогнал более дешевый кроссовер Haval Jolion. Эксперты журнала «За рулем» решили разобраться в секрете успеха кроссовера и взяли автомобиль на длительный тест, промежуточные итоги которого после 12 500 километров пройденного пути опубликовали на своем портале.

Журналисты издания были приятно удивлены, что за несколько месяцев активной эксплуатации и 12 тысяч километров пробега с автомобилем ничего не случилось. Из неприятных моментов было отмечено: стук в багажнике и несколько неработающих нитей обогрева лобового стекла. Причем нити обогрева не работали сразу после получения автомобиля, а стук в багажнике вероятнее всего можно устранить регулировкой замка двери багажника.

В среднем автомобиль расходует около 10 литров на 100 километров в смешанном стиле езды, а в городе «аппетит» кроссовера возрастает до 12 литров. Из плюса можно отметить возможность использования 92-го бензина, который и заливался в редакционную машину. Отлично зарекомендовала себя тормозная система с электромеханическим усилителем, обеспечивающие мощное замедление при коротком ходе педали.

После зимней эксплуатации автомобиля на днище не появилось никаких рыжиков, в отличии от другого редакционного кроссовера Tiggo 4 Pro. Несмотря на тот факт, что защитное покрытие днища не полное, но слой антикора вполне достойный. По совокупности всех эксплуатационных качеств Chery Tiggo 7 Pro Max оказался отличным автомобилем по соотношению цена/качество.