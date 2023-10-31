Главком ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил о необходимости вывода войск из Авдеевки.

В качестве аргумента он напомнил о «Бахмутской мясорубке» и отметил, что в Авдеевке ситуация будет для ВСУ гораздо хуже, чем в Артемовске. На Зеленского это не подействовало.

«Московский комсомолец» пишет, что украинский лидер потребовал продолжать удерживать город «любой ценой».

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что желание Зеленского удержать Авдеевку вполне понятно. Этот населенный пункт после освобождения российскими войсками откроет им путь к Краматорску и Славянску. Президенту Украины совсем не хочется отдавать ВС РФ ключ к освобождению всей территории ДНР.

В то же время шансы на успех у Киева минимальны. ВС РФ уже взяли под свой контроль террикон, который является господствующей высотой.

«Весь город у нас как на ладони», – отметил аналитик.

Еще одна причина, по которой Зеленский резко отказал Залужному – это желание продемонстрировать Западу готовность ВСУ продолжать боевые действия. После потери Авдеевки Киевом он может столкнуться с проблемами получения новой военной помощи.